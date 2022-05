Troonrede in Koninklijke Schouwburg Den Haag vanwege renovatie Binnenhof

De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal vindt dit jaar plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit heeft de Voorzitter van de Verenigde Vergadering, Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, besloten in overleg met de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. 'Zij hebben hierover dinsdag hun Leden en de betrokken autoriteiten geïnformeerd', zo laat de Eerste Kamer weten.