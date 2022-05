Geen doodslag maar moord op 15-jarig meisje in Breda

In augustus belde de destijds 16-jarige jongen het alarmnummer met de mededeling dat hij bij zijn ex-vriendin thuis was geweest. Naar aanleiding van zijn vond de politie het lichaam van het 15-jarige meisje. Ze was om het leven gebracht door 35 messteken.

Moord in plaats van doodslag

Het hof spreekt in tegenstelling tot de rechtbank Zeeland-West-Brabant van moord. Volgens het hof is moord bewezen omdat er op de telefoon van de jongen notities waren gemaakt waaruit het hof opmaakt dat hij een vooraf opgezet plan had om het meisje te doden. Daarnaast blijkt uit Snapchat-conversaties tussen hem en het slachtoffer dat het meisje duidelijk te kennen gaf niet bij haar thuis, maar op school af te willen spreken. De jongen drong echter aan op ontmoeting tussen hen alleen.

In hoger beroep verklaarde de jongen dat hij het mes al langere tijd bij zich droeg. Daar gaat het hof niet in mee: in een van de notities heeft hij opgeschreven dat hij het mes niet moest vergeten en daarbij was het mes van een dusdanig formaat dat het onhandig én gevaarlijk zou zijn om dat altijd bij je te dragen.

Jeugdstrafrecht

De jongen was 16 jaar toen hij het meisje doodstak. In theorie zou hij daarom berecht kunnen worden volgens het volwassenenstrafrecht, maar het hof past net als de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. De jongen is door diverse deskundigen onderzocht en hoewel de conclusies over zijn geestelijke gesteldheid verschillen, adviseren zij allemaal om de jongen te berechten volgens het jeugdstrafrecht.

Gevangenisstraf en PIJ-maatregel

In het jeugdstrafrecht kan maximaal 2 jaar celstraf worden opgelegd. Het hof kan daarom ondanks de zwaardere bewezenverklaring geen hogere straf opleggen dan de rechtbank eerder deed. De jongen heeft deze straf inmiddels ook uitgezeten. De onvoorwaardelijke PIJ-maatregel - die hem eerder werd opgelegd – blijft in hoger beroep gehandhaafd. Volgens deskundigen bestaat er een grote kans op herhaling als de jongen geen behandeling in een gesloten setting krijgt.



De jongen moet ten slotte ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen aan de ouders van het meisje.