OM eist flinke celstraffen en geldboete in zorgfraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in een zorgfraudezaak in de rechtbank van Rotterdam tegen drie van de vier verdachten 24 maanden celstraf en ontzetting van het recht tot uitoefening van een beroep in de zorgverlening geëist. Dit meldt het OM woensdag.

Geldboete van 740.000,- euro

'Tegen de andere verdachte werd 15 maanden celstraf geëist en tegen de organisatie die was opgezet ten behoeve van de fraude een geldboete van 740.000 euro. De verdachten komen uit Utrecht en Amersfoort', aldus het OM.

Geld bestemd voor zorg in handen fraudeurs

De afgelopen jaren is de regio Midden-Nederland verschillende malen opgeschrikt door fraude met zorggelden. De werkwijze van de fraudeurs verschilde in meer of mindere mate. Maar de uitkomst is telkens gelijk: geld dat bestemd was voor zorg kwam in de zakken van de fraudeurs terecht.

Valse facturen

Het OM ziet een werkwijze waarbij het zorggeld op basis van valse facturen wordt betaald aan branchevreemde organisaties, malafide uitzendbureaus of niet bestaande bedrijven waarna het geld contant wordt gemaakt en in de zakken van de fraudeurs verdwijnt. De valse facturen zouden de fraudeurs vervolgens richting zorgverzekeraars en/of toezichthouders kunnen gebruiken als verantwoording dat de zorg daadwerkelijk was geleverd.

Schaamteloze fraude

In totaal is er vanuit de opgezette organisatie op deze manier 923.823 euro aan zorggeld weggevloeid. Dit bedrag is uitbetaald aan dertien bedrijven die branche vreemde activiteiten verrichten en/of geen personeel in dienst hadden. “De facturen blonken uit in vaagheid: zij vermeldden niet waaruit de aan de organisatie verleende zorgdiensten zouden hebben bestaan, hoeveel van die diensten geleverd zouden zijn en tegen welk tarief. En ook in de administratie zijn geen bijlagen, afspraken of andere informatie ter onderbouwing van de facturen aangetroffen. De facturen en het opnemen daarvan in de administratie had kortom maar één doel: het op papier creëren van een werkelijkheid die op geen enkele wijze correspondeerde met de reële werkelijkheid.”, aldus de officier van justitie.

Zorgfraude

Fraude met zorggelden leidt tot een afname van het maatschappelijk draagvlak voor het Nederlandse zorgstelsel, wat er uiteindelijk voor zorgt dat mensen, die zorg nodig hebben, daarvan verstoken zullen blijven. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.