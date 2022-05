Actie tegen slachthuis in Boxtel

Een actiegroep met tegenstanders tegen slachthuis Vion hebben zaterdag een actie gehouden in onder meer het centrum van Boxtel. De demonstranten zijn tegen de slechte werkomstandigheden en dierenleed wat het slachthuis zou creëren, aldus Larissa van Nimwegen woordvoerster van de actiegroep.

De actiegroep zou in totaal 20.000 varkens op de grond gespoten hebben, over een route vanaf het slachthuis tot aan de Markt. Dit aantal staat symbool voor het aantal varkens dat dagelijks geslacht wordt. De woordvoerster van de actiegroep laat weten dat de varkens getekend zijn met krijt wat eenvoudig te verwijderen is.