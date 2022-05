Bedrijven moeten consumenten beter informeren over allergenen in voedsel

De meeste bedrijven in retail, ambacht en horeca informeren klanten niet goed over welke allergenen in het voedsel of gerecht is verwerkt. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA inspecteerde in 2021 ruim 5.000 bedrijven op naleving van de regels voor het verstrekken van allergeneninformatie. Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar sommige mensen ernstig ziek van kunnen worden.

Inspectieresultaten 2021

Van de 3.196 horecabedrijven (o.a. restaurant, hotel, cafetaria) voldeden er 2.088 (65%) niet aan de eisen. Bij de ambachtelijke bedrijven (o.a. bakker, ijssalon, slager) ging het om 977 (51%) van de 1.910 bedrijven en binnen de retail (o.a. supermarkt en toko) om 191 (41%) van de 471 bedrijven. In totaal heeft de NVWA 3.990 maatregelen opgelegd waarvan 3.399 schriftelijke waarschuwingen en 591 boetes van 525 euro.

Toezicht

Sinds 2021 is allergeneninformatie, naast het toezicht op onder andere hygiëne en plaagdierbestrijding, een vast onderdeel van de NVWA-inspecties bij horeca, ambacht en retail. Ondernemers zijn verplicht om bepaalde allergenen te vermelden als deze zijn gebruikt bij het bereiden van voedsel. Omdat veel ondernemers niet voldoen aan de wetgeving voor het verstrekken van allergeneninformatie zal de NVWA ook dit jaar actief toezien op allergeneninformatie bij bedrijven. Daarnaast stimuleren we ondernemers om zich aan deze regels te houden.

Als de inspecteur een tekortkoming constateert, volgt een waarschuwing. De ondernemer krijgt dan enige tijd om de overtreding op te heffen. Blijft de ondernemer in overtreding, dan volgt een boete én moet alsnog worden gezorgd dat de allergenen worden vermeld.

Allergenen

Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar sommige mensen ernstig ziek van kunnen worden of een allergische reactie van kunnen krijgen. Bekende voorbeelden zijn gluten, noten en melk. Daarom moet iedereen die levensmiddelen aan consumenten aanbiedt vooraf vermelden welke van de veertien allergenen in de levensmiddelen aanwezig zijn. Dat kan zowel schriftelijk (via kaartjes in de vitrine of op de menukaart) als mondeling (door aan te geven dat men terecht kan bij personeel voor vragen) worden gedaan. Hierbij moet er wel ergens in het bedrijf een melding zichtbaar zijn voor de consument, zodat duidelijk is waar de informatie kan worden gevraagd.