Politie vindt ruim 100 pallets stenen waarin vermoedelijk heroïne is verstopt

Afgelopen dinsdag is de politie gestuit op vermoedelijk een grote hoeveelheid heroïne die verstopt zat binnen in stenen die op pallets stonden. 'De middelen zijn aangetroffen tijdens een inval bij twee bedrijfspanden op bedrijventerrein Tappersheul in Oudewater. Daarbij zijn vijf mannen aangehouden, die met deze vondst in verband worden gebracht', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Lopend onderzoek

Naar aanleiding van een lopend onderzoek vielen rond de middag meerdere politieteams twee bedrijfspanden binnen op het bedrijventerrein in Oudewater. In dat onderzoek kwam informatie naar boven dat er op deze locaties mogelijk sprake zou zijn van strafbare feiten. In en rondom de panden stonden veel pallets met stenen. In 108 daarvan lijken rollen verstopt met daarin heroïne. De pallets zijn vandaag geruimd. Nader onderzoek moet nog vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van verdovende middelen.

Aanhoudingen

Tijdens de inval in de doorzochte panden waren er drie mannen aanwezig die direct zijn aangehouden. Ook reed er op dat moment bij het pand een bus weg met twee inzittenden. Zij zijn staande gehouden en gearresteerd. De vijf mannen worden verdacht van mogelijke betrokkenheid. Vier hen, met de leeftijd van 48, 30, 28 en 26 jaar, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De vijfde is een 48-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Bij doorzoeking van zijn woning is vermoedelijk zo'n 30 kilo aan heroïne in beslag genomen. De vijf verdachten zitten momenteel in vast.