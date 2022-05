Politie schiet vermoedelijke inbreker neer

Een vermoedelijke inbreker is vrijdagmorgen door de politie neergeschoten in Winterswijk. De man bedreigde de agenten met een wapen. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 06.30 uur kreeg de politie de melding van een mogelijke inbraak aan het Staringplein. Agenten zagen de verdachte lopen in de Jacob Catstraat en werden door de man bedreigd. Hierop heeft de politie een schot gelost.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de man daadwerkelijk had ingebroken.