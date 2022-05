Gewonde na frontale botsing twee auto’s in buitengebied van Boxtel

De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 18.45 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Onrooi in Boxtel. Twee personenauto’s botsten frontaal op elkaar, één vrouw raakte gewond en is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Andere bestuurder niet gewond

De weg was na het ongeval dicht voor het overige verkeer. De brandweer stelde beide voertuigen veilig en damde de gelekte vloeistoffen in. De bestuurder van de andere auto is ter plaatse nagekeken maar raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse op de voertuigen af te voeren. De gemeente is in kennis gesteld om het wegdek grondig te reinigen.