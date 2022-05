Automobilist laat aangereden fietsers achter en gaat er vandoor

In de nacht van zaterdag op zondag zijn drie fietsers in Eindhoven aangereden door een auto. 'De automobilist ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor en liet de fietsers hulpeloos achter', zo meldt de politie zondag.

'Grijze middenklasser'

De aanrijding vond plaats rond 04.30 uur op de kruising Kronehoefstraat en Boschdijk in Eindhoven. Eén van de drie fietsers raakte dusdanig gewond dat deze naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De politie is op zoek naar de auto en de automobilist. 'Het gaat om een grijze middenklasser. Zie je de auto staan, bel dan 112. Anoniem kan ook via 0800 7000', aldus de politie

VOA

Na het ongeval reed de automobilist reed met hoge snelheid door op de Kronehoefstraat. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek.