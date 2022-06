Meer salaris en 5 mei vaste vrije dag voor werknemers TenneT

Werknemers van de landelijke netbeheerder TenneT gaan er in 16 maanden 4,3% op vooruit. Dat is afgesproken tussen de werkgever en vakbonden. Als leden van de vakbonden akkoord gaan ligt er een nieuwe cao TSO die met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 mei 2022.

Jolanda Ton, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Medewerkers van TenneT spelen een onmisbare rol in de energievoorziening in Nederland en daarmee ook om een klimaatneutrale samenleving voor elkaar te boksen. Dat alleen al is momenteel misschien wel de grootste uitdaging voor de mensheid, maar zéker als je kijkt naar de schaarste aan goed geschoold technisch personeel.'

Snel resultaat

De onderhandelingen voor de nieuwe cao verliepen soepel. De werkgever en de vakbonden konden elkaar vinden in het gezamenlijke belang: tevreden werknemers die hun onmisbare werk in de energielevering gezond, goed en met plezier kunnen doen voor een goed salaris. Ton: ‘Ook de werkgever begreep het belang om nú, juist in deze tijd van torenhoge inflatie, werknemers te compenseren voor de stijgende kosten. En om een aantrekkelijk werkgever te blijven voor de huidige, maar ook nieuw aan te trekken werknemers.'

Uitbreiding bestaande regelingen

Parttimers en werknemers die voor 1 november 1959 (dat was 1 november 1957) zijn geboren kunnen gebruikmaken van de zogenoemde vitaliteitsregeling. Dat betekent dat ze minder kunnen werken met behoud van volledig pensioen. Ook is de Offshore Regeling verbeterd, in het voordeel van werknemers die werken op de platforms aan de Nederlandse kust.

Salaris

De 4,3% die werknemers er op vooruitgaan bestaat uit een structurele loonsverhoging van 3,1% die ingaat op 1 mei 2022 en een eenmalige uitkering van 1,2%. Beide worden uitbetaald bij het salaris over juli 2022.

5 mei jaarlijks vrij

De werknemers van TenneT zijn vanaf 2023 elk jaar op 5 mei vrij. 5 mei is in Nederland wel een officiële feestdag, maar veel werknemers in Nederland hebben op die dag maar één keer in de 5 jaar vrij (jubileumviering). De FNV wil graag dat 5 mei een jaarlijkse vrije dag wordt.

Looptijd

De nieuwe cao loopt van 1 mei 2022 tot 1 september 2023.