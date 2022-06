Rutte brengt werkbezoek aan Groningen

Minister-president Rutte heeft woensdag 1 juni een werkbezoek aan de provincie Groningen gebracht. Het bezoek stoond in het teken van de voortgang van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied en de afhandeling van (immateriële) schade.

Het bezoek startte in de stad Groningen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit onafhankelijk bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging. De minister-president werd bijgepraat over de voortgang hierop en specifiek over de regeling immateriële schade. Het doel van de vergoeding van immateriële schade is verzachting en erkenning bieden voor het leed en verdriet als gevolg van bevingen door gaswinning.

Later op de middag heeft minister-president Rutte een keukentafelgesprek gehad met enkele inwoners van een Gronings dorp over de impact van schade, veroorzaakt door bevingen, op het dagelijks leven en het gezin.

Het bezoek werd afgesloten in Theater De Steeg in Groningen. Hier vertelden jongeren die hebben meegedaan aan het project Barst?! hoe het voor hen is om op te groeien in het aardbevingsgebied. In opdracht van de gemeente Eemsdelta maakten theater- en filmmakers van De Steeg samen met jongeren uit Appingedam en Delfzijl een film op basis van hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Het project Barst?! maakt onderdeel uit van het overkoepelende project Mijn Thuis Mijn Verhaal.