Tien jaar cel en tbs voor onder meer filmen gedwongen seksuele handelingen minderjarige meisjes

De man heeft gedurende meerdere jaren op meerdere websites opgeroepen tot het aanleveren van video’s waarin ernstige strafbare feiten worden gepleegd zoals verkrachting, aanranding, afpersing en ontucht met dieren. Als bezoekers van de sites deze video’s aanboden dan kregen ze toegang tot andere, soortgelijke video’s. Onder deze video’s bevond zich ook kinderporno.

Verkrachting

De verdachte is daarna nog verder afgegleden. Op een website vroeg de verdachte anderen om video’s in te sturen waarin schoolmeisjes werden afgeperst. Die video’s werden alleen geaccepteerd als ze werden aangeleverd met een geldige link naar een socialmedia-account van het meisje in kwestie én met schermafbeeldingen van bijvoorbeeld een chat met het meisje. Uit de video’s die de verdachte heeft gemaakt blijkt dat hij vanaf 2017 ook zelf meisjes heeft aangezet om ontuchtige handelingen te verrichten, waarvan hij vervolgens beeldmateriaal heeft gemaakt of heeft ontvangen. Twee meisjes heeft hij ook in persoon ontmoet en bij één meisje is bewezen dat hij haar meermaals heeft verkracht.

Naast de gevangenisstraf wordt de man ook tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat bij de man een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld en het recidiverisico hoog wordt ingeschat en de man blijft ontkennen dat hij ontucht heeft gepleegd of de meisjes heeft verkracht. Ook moet de man schadevergoedingen betalen aan de benadeelde partijen.

Belastingaangifte

De verdachte heeft aan de websites die hij beheerde veel geld verdiend. Door de jaren heen is dat bedrag opgelopen tot meer dan 100.000 euro. Die inkomsten over de jaren 2014 tot en met 2018 heeft hij opzettelijk niet aan de belasting opgegeven bij het doen van belastingaangifte. Ook daarvoor wordt de man veroordeeld.