Politie onderzoekt vondst twee doden in woning Den Bosch

Agenten hebben donderdagavond in een woning in Den Bosch aan de Zesde Reit twee overleden personen aangetroffen. 'Om te achterhalen wat er met deze mensen is gebeurd startten wij een onderzoek', zo meldt de politie vrijdag.

Melding buurtbewoner

Een buurtbewoner meldde aan het begin van de donderdagavond bij de politie dat de bewoners van het huis al langere tijd niet meer waren gezien. Toen collega’s poolshoogte gingen nemen besloten ze, mede op basis van de verklaring van de buurtbewoner, om bij de woning naar binnen te gaan.

Twee overleden personen aangetroffen in woning

'Binnen troffen ze de levenloze lichamen aan van twee personen. Onder andere forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse en startten een sporenonderzoek. Verder werden getuigen gehoord. Uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek en de aangetroffen situatie blijkt dat de dode personen al langere tijd in de woning hebben gelegen. Wij houden er sterk rekening mee dat het gaat om de bewoners, maar we hebben de identiteit van deze mensen nog niet kunnen vaststellen', aldus de politie.

Forensisch onderzoek afgerond

Het forensisch onderzoek in de woning werd in de loop van de nacht afgerond. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en houdt de politie nog alle mogelijke scenario’s open. Daarbij kan de politie vooralsnog een misdrijf niet uitsluiten. Verder onderzoek zal in de komende tijd moeten uitwijzen wat zich in de woning heeft afgespeeld.