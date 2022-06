KLM laat passagiers achter op Europese vliegvelden vanwege chaos Schiphol

Nadat voor het weekend al een stevig pakket aan maatregelen getroffen was, zijn we zaterdag geconfronteerd met onvoorziene en acute omstandigheden die buiten onze macht liggen. Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam.



Dit betekent dat een groot aantal KLM-vluchten zaterdag vertraagd of zelfs aanvullend geannuleerd is. Het aantal passagiers dat door deze externe invloeden niet heeft kunnen vertrekken uit Amsterdam is hierdoor sterk toegenomen. Om ervoor te zorgen dat er op Schiphol een veilige en werkbare situatie blijft bestaan voor passagiers en crew, heeft KLM het impactvolle besluit genomen om geen nieuwe passagiers meer naar Amsterdam te vervoeren. Dit besluit moet ervoor zorgen dat gestrande passagiers zaterdag zoveel mogelijk alsnog kunnen vertrekken vanaf Schiphol en KLM ook zondag zoveel mogelijk vluchten uit kan voeren.

De maatregel om passagiers vanaf Europese bestemmingen niet langer te vervoeren naar of via Amsterdam blijft in ieder geval de hele zaterdag van kracht.

KLM biedt haar oprechte excuses aan de passagiers die hierdoor vanaf bepaalde Europese bestemmingen niet maar naar Amsterdam kunnen reizen en aan hen die een transfer via Amsterdam naar andere eindbestemmingen hierdoor niet kunnen realiseren.

We begrijpen dat dit besluit, zeker in het Pinksterweekend, veel impact heeft op passagiers. KLM benadrukt dat het alles op alles zet om passagiers zo snel mogelijk een alternatieve vlucht aan te bieden.