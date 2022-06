Alle teams in Roparun aangekomen in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam zijn maandag alle deelnemers aan de jaarlijkse Roparun gefinisht. Zo’n 220 teams startten maandag vanuit en Twente en eindigden op de Coolsingel. Onder meer de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was bij de intocht van de deelnemers aanwezig. Het eerste team dat vanochtend over de finishlijn kwam was Team 32 Nieuwkuijk. De laatste deelnemers waren uit team 343, Together for You.

In Nederland

Voorgaande jaren startte de tocht vanuit Frankrijk en Duitsland. Dit jaar vond het evenement volledig in Nederland plaats. De deelnemers zamelden geld in voor projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Het ingezamelde geld gaat naar doelen die het leven van mensen met kanker draaglijker maken. Een team bestaat uit 20 tot 25 mensen, van wie er maximaal acht lopers zijn. Verder zijn er fietsers, chauffeurs, navigatoren, cateraars en verzorgers in de teams aanwezig.

Saamhorigheid

‘’We kijken terug op een prachtige editie. Het is prachtig om te zien dat alle deelnemers zich gezamenlijk inzetten voor één doel. De saamhorigheid onder de deelnemers en vrijwilligers is enorm waardevol. Eindelijk vond de finish na jaren weer plaats op de Coolsingel. Het magische gevoel van de finish op de Coolsingel is onbeschrijflijk. Ik ben ontzettend trots op alle deelnemers en vrijwilligers. De emotie, de strijd, de uitputting en de overwinning. Dit was wederom een Roparun van vele uitersten’’, blikt directeur Gerard Bakx terug. ‘’Ik denk dat iedereen vanavond voldaan zijn bed in kruipt. Over een paar weken maken we de eindopbrengst bekend.’’

Volledige editie sinds uitbraak coronapandemie

Het was de eerste volledige editie sinds de uitbraak van het coronavirus. In oktober werd tijdens een speciale, aangepaste editie nog 2 miljoen euro opgehaald, in 2019 liepen de teams 5,6 miljoen euro bij elkaar. De opbrengst van deze 31e editie wordt later bekendgemaakt.

Ingezameld geld

De eerste Roparun vond plaats in 1992 en daar deden 64 mensen aan mee. Al snel groeide het evenement. Sinds de eerste editie is ruim 80 miljoen euro opgehaald. Teams organiseren in aanloop naar het evenement acties om geld op te halen. Deelnemers lopen en fietsen in estafettevorm en het ingezamelde bedrag wordt gebruikt om verschillende doelen in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland te ondersteunen die het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker proberen te maken. Meer informatie vindt u op www.roparun.nl.