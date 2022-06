OM eist levenslang tegen beide verdachten moord Peter R. de Vries

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de twee mannen van inmiddels 22 en 36 jaar oud die ervan verdacht worden op 6 juli 2021 op klaarlichte dag Peter R. de Vries te hebben neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De Vries overleed op 15 juli in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

'22-jarige verdachte schutter'

'Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat de 22-jarige verdachte daadwerkelijk heeft geschoten. De nu 36-jarige Poolse verdachte zou voorverkenningen hebben verricht, de schutter met wapens en munitie naar de plaats delict hebben gebracht, de schutter direct voorafgaand aan de moord diverse aanwijzingen hebben gegeven en naderhand de vluchtauto hebben bestuurd', zo stelt het OM.

Beide verdachte 'volle medeplegers'

Het OM ziet beide verdachten als volle medeplegers van de moord op Peter R. de Vries. Daarnaast vervolgt het OM hen voor het bezit van de vuurwapens en munitie die zij die dag voorhanden hebben gehad, waaronder het vuurwapen waarmee de moord is gepleegd.

Geen tijdelijke gevangenisstraf

Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat beide verdachten heel goed wisten wíe zij gingen vermoorden en wát de rol van dit beoogde slachtoffer was in onze maatschappij. Verdachten konden dan ook weten dat de door hen te plegen moord tot een grote schok in de maatschappij zou gaan leiden.

'Buitengewoon ernstig feit'

De officieren vandaag in hun requisitoir: “Het feit is zo buitengewoon ernstig, de persoon van de verdachten – zonder enige wroeging of zelfs maar begin van inzicht – is zo vreselijk zorgelijk en de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo volstrekt onaanvaardbaar, dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in deze zaak kan worden volstaan.”