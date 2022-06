Oud-minister Dekker ernstig gewond na val racefiets

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een val van zijn racefiets in de duinen van Monster.

Het ongeval vond plaats op het Schelpenpad in Monster waarbij de 47-jarige minister uit Den Haag met zijn fiets hard ten val is gekomen en zwaar gewond raakte. Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel danwel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Het slachtoffer kwam omstreeks 19.45 uur hard ten val en raakte zwaargewond. Hij liep onder meer verschillende botbreuken op. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de val, is ter plaatse aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Eerder werd aangegeven dat zij was aangehouden op verdenking van poging zware mishandeling en poging doodslag. Die verdenking is inmiddels aangepast. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.