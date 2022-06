Doden in woning Zesde Reit zijn waarschijnlijk moeder en dochter

Hoewel het nog niet officieel is vastgesteld, heeft de recherche weinig twijfels meer over de identiteit van de twee dode lichamen, die donderdagavond in een woning aan de Zesde Reit werden aangetroffen.

Het gaat om de bewoners; een 64-jarige vrouw en haar 35-jarige dochter. Wat er precies gebeurd is in de woning blijft nog onduidelijk.

Het vermoeden dat de aangetroffen lichamen de bewoners waren, was er al vrij snel, maar de omstandigheden waaronder zij werden aangetroffen maakt identificatie erg lastig. De dode lichamen van de vrouwen hebben langere tijd in het huis gelegen voordat ze door ons werden aangetroffen. Sectie heeft plaatsgevonden en de bevindingen daarvan zijn in het onderzoek meegenomen. Voor de officiële vaststelling van hun identiteit is het nu nog wachten op de uitslag van het dna-onderzoek. Alle sporen en uit het onderzoek verkregen informatie duiden er echter inmiddels op dat het om de bewoners gaat.

Onderzoek

Het onderzoek naar wat er zich in het huis heeft afgespeeld is nog gaande. Op dit moment is er echter geen enkele indicatie of aanwijzing dat er andere personen betrokken zijn geweest bij de dood van de twee vrouwen.