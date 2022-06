Overvallers maken Rolex-horloges buit

Dinsdagavond 7 juni 2022 hebben drie gemaskerde mannen in de parkeergarage van de Cityflat aan het Mariabad in Heerlen een overval gepleegd. Een man en een vrouw zijn hierbij van hun Rolex horloges beroofd en gewond geraakt.

Omstreeks 19:10 uur loopt het echtpaar in de parkeergarage naar hun auto. Wanneer zij bijna bij de auto zijn, worden zij overvallen door drie mannen. De mannen dragen bivakmutsen en mondkapjes. De overvallers gaan er met hun horloges vandoor. Getuigen zien het drietal te voet vluchten richting de begraafplaats. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze daarna verder weggerend via de Akerstraat en de Groene Boord. De politie is een onderzoek gestart en is dringend op zoek naar camerabeelden.