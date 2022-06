Vogelgriep vastgesteld op 2 pluimveebedrijven in Hierden

In Hierden (provincie Gelderland) is op 2 pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden, op het ene bedrijf, circa 100.000 eenden en op het andere bedrijf 6.000 vleeseenden en 8.300 leghennen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat in 1 van de gevallen om het eendenbedrijf dat op 4 februari ook geruimd is vanwege de vaststelling van vogelgriep.

De besmetting van deze bedrijven is aan het licht gekomen door screening van de bedrijven door de NVWA vanwege de ligging in het 1 kilometer gebied van de besmetting van een eendenbedrijf in Hierden op 7 juni 2022.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette eendenbedrijf in Hierden liggen drie andere pluimveebedrijven, waarvan 1 het geruimde bedrijf is van 7 juni, en 1 het pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen is dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden. Het 3e bedrijf uit de 1 kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf en zal worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometer zone rondom het besmette eendenbedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 21 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het bedrijf op 7 juni.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen in Hierden liggen 3 andere pluimveebedrijven, waarvan 1 het geruimde bedrijf is van 7 juni, en 1 het eendenbedrijf dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden. Het 3e bedrijf uit de 1 kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf en zal worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf, maar dat staat leeg. In de 10 kilometer zone liggen 20 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het bedrijf op 7 juni.