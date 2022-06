Personenauto belandt in sloot langs oprit van A2

Ook werden de duikers van de brandweer ter plaatse gestuurd. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig uit de sloot te takelen en af te voeren. Door onbekende oorzaak is de auto in een bocht rechtdoor geschoten en meters lager in de natte sloot tot stilstand gekomen. De oprit nabij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch in noordelijke richting was door de inzet van de hulpdiensten geruime tijd afgesloten.