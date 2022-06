Man (36) aangehouden die in Brabantse Someren jongetje meenam in bus

De politie heeft een 36-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 6-jarig jongetje in Someren. 'De man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Jongetje met fietsje en al in bus meegenomen

Het jongetje fietste woensdag 11 mei rond 15.45 uur op de Kruisbaan in Someren. Hij is daar met zijn fietsje in de bus van de man gestapt. De man en het jongetje hebben vervolgens enkele minuten rondgereden. Daarna werd het kind uit de bus gelaten.

Verdachte

De verdachte meldde zich op 14 mei op het bureau, kort nadat de politie melding maakte van het incident en een foto toonde van de bus. Hij werd verhoord als verdachte. 'Het onderzoek heeft vooralsnog geen concrete aanwijzingen opgeleverd dat er in het busje strafbare feiten zijn gepleegd, maar gelet op de verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving werd de man op 7 juni alsnog aangehouden als verdachte', aldus het OM. De man is inmiddels op 9 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de hij onder bepaalde voorwaarden het onderzoek in vrijheid kan afwachten.