Update: Voetganger op A67 blijkt niet aangereden maar viel na onwelwording

Uit nader onderzoek is vast komen te staan dat er geen sprake is geweest van een aanrijding tussen een vrachtwagen en een voetganger op de A67 maandagmorgen. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Melding gewonde man langs A67

Maandagmorgen rond 1.45 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er een gewonde man langs de snelweg lag. Volgens een getuige was de man aangereden door een vrachtwagen die vervolgens niet stopte. Deze getuige verleende overigens direct eerste hulp aan het slachtoffer.

Getuigenverklaring

Hulpdiensten troffen ter plaatse inderdaad de gewonde man. Deze is direct naar het ziekenhuis gebracht en was ter plaatse in verband met de hulpverlening niet aanspreekbaar voor de collega’s. Aan de hand van de bevindingen ter plaatse en de getuigenverklaring ging de politie daarom ook uit van een aanrijding en deed een getuigenoproep via deze website.

Onwel geworden en gevallen

Later deze maandagochtend bleken de verwondingen van het slachtoffer mee te vallen en hebben we hem in het ziekenhuis gesproken. Daaruit bleek dat de man niet was aangereden. Hij was met zijn auto gestrand langs de snelweg en vervolgens over de vluchtstrook gelopen om hulp te zoeken omdat hij geen telefoon bij had. Daarbij werd hij onwel en is gevallen waarbij hij diverse verwondingen aan zijn gezicht en handen opliep.

Onjuiste interpretatie

Omdat op het moment van zijn val een vrachtwagen passeerde interpreteerde de getuige de situatie niet helemaal correct. De door de politie aangetroffen situatie gaf vannacht dus nog geen aanleiding om aan deze lezing te twijfelen. Gelet op de nieuwe informatie doet de politie geen verder onderzoek meer.