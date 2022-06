Politie houdt 13-jarige jongen aan na bedreiging scholen Zwijndrecht en Sliedrecht

De politie heeft in het onderzoek van bedreigingen aan het adres van een school in Zwijndrecht en in Sliedrecht een 13-jarige jongen aangehouden. Hij is door de politie als verdachte gehoord en vervolgens heengezonden. 'Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren', zo meldt de politie maandagmiddag.