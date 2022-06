Rode Kruis plaatst 50 extra tenten voor asielzoekers Ter Apel

Het Rode Kruis zet dinsdagavond 50 extra tenten neer bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in het Groningse Ter Apel. 'Gisteravond hebben we al 10 tenten neergezet op het terrein van het aanmeldcentrum', meldt het Rode Kruis dat met klem wil benadrukken dat deze tenten geen goede langdurige opvangplek zijn en niet voldoen aan de humanitaire standaarden.

'Dit is hoe wij in Nederland vluchtelingen verwelkomen'

'Een tent, een gymzaal waar je moet slapen met je familie zonder privacy. Slapen in een stoel of op de grond. Dit is hoe wij in Nederland mensen verwelkomen die op de vlucht zijn en misschien wel de meest vreselijke ervaringen achter de rug hebben', concludeert Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

'Dit moeten we niet willen'

'Dit moeten we niet willen. Als Rode Kruis willen we niet dat mensen in de buitenlucht moeten slapen, we bieden tenten aan als pure noodoplossing, maar dit gaan wij niet voor lange tijd doen. Er moet nu heel snel een lange termijn oplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen.'

Plek voor 240 mensen

In de 50 tenten die vanavond neer worden gezet, kunnen 200 mensen slapen. Het Rode Kruis levert de tenten compleet met veldbedden en dekens. In totaal heeft het Rode Kruis tenten geleverd waar in totaal 240 man in zou kunnen slapen. De tenten worden opgezet op het terrein van het aanmeldcentrum en daar omheen.

'Kinderen lagen vannacht te rillen van de kou'

'Onze hulpverleners hebben afgelopen nacht gezien dat er zelfs kinderen sliepen in de tenten, terwijl het ’s nachts best koud werd. Kinderen lagen te rillen van de kou. Dit is onacceptabel en wij willen niet dat er nog kinderen in de tenten slapen', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. De hulporganisatie heeft aan COA gevraagd om kinderen op andere locaties onder te brengen.