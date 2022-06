Fietser (25) overleden ernstige aanrijding met auto in Tilburg

Een inwoner van Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag overleden toen hij met zijn fiets in aanrijding kwam met een auto op de Ringbaan-Noord. Dit meldt de politie donderdag.

Slachtoffer in ziekenhuis overleden

Op donderdag 16 juni 2022 om 01.15 uur kwam er een melding binnen van een aanrijding tussen een fietser en een auto op de Ringbaan-Noord. Hulpdiensten ontfermden zich over de fietser die zwaargewond was. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar de 25-jarige man is, ondanks alle hulp, overleden.

Onderzoek

De weg is direct afgesloten voor een onderzoek wat uitgevoerd wordt door de verkeersspecialisten van de politie. De bestuurder van de auto bleek een 23-jarige man uit Amsterdam te zijn. Zijn auto is in beslag genomen in het belang van het onderzoek. Enkele getuigen zijn gehoord. De oorzaak van de aanrijding zal moeten blijken uit het totale onderzoek van de verkeersspecialisten.