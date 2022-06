Brandje in schuurtje bij woning aan de Puccinistraat in Boxtel

Rook

De brandweer had het kleine brandje, dat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling, snel onder controle. Vanwege mogelijke rookinhalatie kwam ook een ambulance ter plaatse, beide bewoners werden ter plaatse nagekeken.

Brandstichting uitgesloten

Wat de oorzaak is geweest van de brand is lastig te achterhalen, maar brandstichting is uitgesloten, aldus de brandweer. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen, na anderhalf uur keerde de rust terug in de straat en waren alle hulpdiensten weer vertrokken.