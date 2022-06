UNICEF: wereldwijd recordaantal van 36,5 miljoen kinderen op de vlucht

UNICEF brengt de cijfers aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Het gaat om cijfers over 2021. Kinderen die sinds februari van dit jaar op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, zijn hier niet bij geteld.

Het recordaantal kinderen op de vlucht is een direct gevolg van toenemende crises in de wereld. Het gaat dan om acute en langdurige conflicten zoals in Afghanistan, maar ook om landen als de Democratische Republiek Congo of Jemen, waar een al kwetsbare situatie verergert door de gevolgen van klimaatverandering. In 2021 is het aantal ontheemde kinderen wereldwijd met 2,2 miljoen toegenomen.

Crises zoals de oorlog in Oekraïne, waardoor meer dan 2 miljoen kinderen het land zijn ontvlucht en 3 miljoen in eigen land ontheemd zijn, zullen in 2022 bovenop dit trieste record komen. Daarnaast worden steeds meer kinderen en gezinnen uit hun huizen verdreven door extreme weersomstandigheden, zoals droogte in de Hoorn van Afrika en de Sahel, en zware overstromingen in Bangladesh, India en Zuid-Afrika. In 2021 kwamen er 7,3 miljoen ontheemde kinderen bij als gevolg van natuurrampen.

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, waarbij kinderen bijna de helft van het totaal uitmaken. Meer dan een derde van de ontheemde kinderen woont in Sub-Sahara Afrika (3,9 miljoen of 36 procent), een kwart in Europa en Centraal-Azië (2,6 miljoen of 25 procent) en 13 procent (1,4 miljoen) in het Midden-Oosten en Noord Afrika.