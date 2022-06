Scooterrijder steekt man neer, politie zoekt dader

De politie is op zoek naar een scooterrijder die in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni een man neerstak op de Langendijk. Ook op de Reeshofdijk probeerde de bestuurder iemand te steken toen zijn vrouwelijke passagier van de scooter afviel. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Het slachtoffer liep rond 02.15 uur met zijn hond over de Langendijk. Uit de richting van de Nijkerkstraat kwam een scooter met hoge snelheid aanrijden. Hierop zaten twee personen, een mannelijke bestuurder en een vrouwelijke passagier. De scooter nam vervolgens de bocht richting de Hindeloopenstraat. In deze bocht viel de vrouwelijke passagier van de scooter. De man liep direct met zijn hond richting de vrouw om hulp te verlenen.

Gestoken

De bestuurder van de scooter was het blijkbaar niet eens met de hulpverlening, want hij trok direct een mes. Terwijl de voetganger zich probeerde te verdedigen, lukte het de scooterrijder toch om de man in zijn rug te steken. Vervolgens reden de twee weer weg. Het slachtoffer moest voor behandeling naar de Spoedeisende Hulp en deed aangifte bij de politie. Opvallend is dat rond hetzelfde tijdstip de politie weer een melding ontving over een scooterrijder die iemand probeerde te steken toen een vrouwelijke passagier van het voertuig afviel. Dit keer was het op de Reeshofdijk. Hierbij raakte niemand gewond.