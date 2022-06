Man in graafmachine verwoest politiewagen

Een 40-jarige man uit Oostrum is zondag 19 juni aangehouden nadat hij op de Broekstraat met een graafmachine op agenten inreed. Voordat de man kon worden aangehouden is er pepperspray ingezet, zijn er waarschuwingsschoten gelost en is hij getaserd.

De man zou rond 09.00 uur op een nabijgelegen parkeerplaats een autoruit hebben vernield, terwijl er nog iemand inzat. Het slachtoffer in het voertuig kende deze man niet. Hierop werd de politie gealarmeerd. Ondertussen rende de dader even verderop een erf van een bedrijf aan de Broekstraat op en stapte hier in een graafmachine. Hij startte het voertuig en reed ermee over het terrein. Agenten die inmiddels op de locatie waren, riepen dat hij uit moest stappen. Ondertussen zagen zij dat hij een mes in zijn hand hield. De politie sprayde met pepperspray, maar dit bleek onvoldoende te werken. Toen de verdachte met de graafmachine inreed op de politiewagen, werden er waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens werd de man getaserd en kon hij worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. De politiewagen werd bij het inrijden verwoest. De agenten bleven ongedeerd. Waarom de man dit allemaal deed is nog niet bekend.