Tenten Rode Kruis niet meer nodig voor opvang asielzoekers

Op maandag 20 juni in de ochtend is het Rode Kruis begonnen met het afbreken van de tenten op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens het afgelopen weekend zijn voldoende opvangplaatsen elders beschikbaar gekomen.

Er slapen inmiddels geen asielzoekers meer in de tenten van het Rode Kruis. De tweehonderd extra slaapplekken die in de tenten waren gecreëerd zijn daarmee niet meer nodig. Het Rode Kruis heeft vanaf het begin gezegd dat de tenten slechts een tijdelijke noodoplossing zijn. De tenten zijn niet geschikt voor een duurzame humane opvang.

Hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis Heleen van den Berg laat weten dat het Rode Kruis de ontwikkelingen echter nauwlettend blijft volgen. “Wij blijven in contact met COA, ministerie en de veiligheidsregio’s over mogelijke ondersteuning in Ter Apel of elders. We hopen dat de eerste stappen worden gezet naar een structurele oplossing voor vluchtelingen zodat zij een goed en veilig onderkomen krijgen. Het Rode Kruis denkt graag mee en wil onderdeel zijn van een oplossing voor de lange termijn. We ondersteunen op dit moment ook waar nodig met vervoer en begeleiding.”

Het Rode Kruis is blij dat het kabinet het landelijk crisisorganisatieteam heeft ingesteld en de crisis zo serieus oppakt. We hopen dat een menswaardiger oplossing nu dichterbij komt. Ook bedankt het Rode Kruis het COA en Vluchtelingenwerk Nederland voor de samenwerking en ondersteuning tijdens de afgelopen hectische weken.