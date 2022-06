RWS: Woensdag extra drukte op de weg vanwege boerenprotesten

'Extra druk op snelwegen'

'Ook de rest van de dag kan het extra druk zijn op de snelwegen waarbij de meeste impact wordt verwacht in het midden en oosten van het land, maar ook op andere plekken zoals rondom Den Haag kan het verkeer hinder ondervinden', stelt Rijkswaterstaat.

Thuiswerken wordt aanbevolen

Daarom adviseert Rijkswaterstaat woensdag vóór vertrek de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en rekening te houden met extra reistijd. Wie de mogelijkheid heeft om thuis te werken, doet er verstandig aan dit te doen.

Op- en afrit A1 afgesloten bij Stroe

Samen met de politie wordt hard gewerkt om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen. Zo sluit Rijkswaterstaat op verzoek van de politie woensdagochtend vanaf 06.00 uur op- en afrit 17 van de snelweg A1 bij Stroe in beide richtingen af. Dit is de aansluiting met de autoweg N310, waar veel extra verkeer wordt verwacht richting de manifestatie. Op deze manier wil de politie de druk op onderliggende wegen zoveel mogelijk verlichten. Zodra de situatie het toelaat, gaan de op- en afritten weer open.

Extra weginspecteurs en wegverkeersleiders ingezet

Daarnaast zet Rijkswaterstaat extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. 'Zo hebben we zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrale goed zicht op de ontwikkelingen op de snelwegen en kunnen we indien nodig extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de snelheid of het verkeer omleiden. We volgen de ontwikkelingen van de aangekondigde boerenprotesten op de voet en staat in nauw contact met de politie', laat Rijkswaterstaat weten.

Veiligheid en doorstroming

'Voor ons staat de veiligheid en doorstroming op de rijkswegen voorop. Daarbij is het uitgangspunt dat alle weggebruikers veilig van A naar B kunnen. Trekkers mogen niet op de snelweg rijden. De politie kan hierop handhaven en in overleg met de politie kunnen we extra maatregelen nemen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor al het verkeer', aldus Rijkswaterstaat.