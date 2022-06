Fietser en automobilist botsen in Best

De hulpdiensten werden woensdag omstreeks 17:50 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Sint Oedenrodenseweg in Best. Een fietsster welke de weg wilde oversteken werd tijdens de oversteek geraakt door een automobilist.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, zij raakte licht gewond aan haar hoofd en is na de eerste controle ter plaatse per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De voorruit van de auto raakte flink beschadigd. De politie sloot tijdelijk de weg af voor het overige verkeer.