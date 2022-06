Opnieuw levenslang voor Willem Holleeder

Willem Holleeder is in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het opdracht geven tot meerdere liquidaties. Ook is hij veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield met deze moorden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dit vrijdag beslist. Eerder veroordeelde de rechtbank Amsterdam Holleeder al tot dezelfde straf. Aan de benadeelde partijen heeft het hof een hogere schadevergoeding toegewezen dan de rechtbank.