'Jiskefet Encyclopedie' mag zonder dat duidelijk is dat Jiskefet niet de maker is

Het zou een aflevering kunnen zijn uit een van de talloze door het populaire tv-programma Jiskefet gemaakte absurde sketches maar vandaag deed het gerechtshof in Amsterdam een serieuze uitspraak in de zaak van Jiskefet tegen uitgeverij Noblesse. In hoger beroep werd door het hof het kortgedingvonnis van de rechtbank vernietigd en zijn alsnog de vorderingen van Jiskefet afgewezen.

Jiskefet Encyclopedie

Twee van de makers van het televisieprogramma ‘Jiskefet’ maken bezwaar tegen de ‘Jiskefet Encyclopedie’, die zonder hun medeweten en instemming is gemaakt en door uitgeverij Noblesse is gepubliceerd. Op grond van het Beneluxmerk JISKEFET vorderen Jiskefet c.s. dat de uitgeverij wordt bevolen dat bij de verkoop en op elk exemplaar van het boek duidelijk wordt gemaakt dat het boek niet afkomstig is van de eigenlijke makers van het populaire tv-programma Jiskefet.

Ander oordeel dan rechtbank

De rechtbank had hun vorderingen eerder grotendeels toegewezen. Het hof komt nu tot een ander oordeel. Het hof is het wel eens met de rechtbank dat gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek niet kan worden aangemerkt als gebruik door Noblesse voor haar waren of diensten. De titel van een individueel boek is namelijk een onderdeel van de waar zelf (het boek) en s niet een onderscheidingsteken waarmee een uitgever aanduidt dat dat boek van hem afkomstig is.

Geen inbreuk op merkenrecht

Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof ook verder geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet BV. De door Noblesse gebruikte titel Jiskefet Encyclopedie is een voor de hand liggende aanduiding voor het door haar uitgegeven boek en daarom heeft zij een geldige reden voor dat gebruik. Zij trekt daarmee geen ongerechtvaardigd voordeel.

Ook geen afbreuk aan reputatie van merk 'Jiskefet'

Ook doet zij geen afbreuk aan de reputatie van het merk. Daarom is het niet nodig dat bij elk exemplaar van het boek -door een sticker en een papieren bandje- wordt duidelijk gemaakt dat het boek niet afkomstig is van de makers van het programma Jiskefet.