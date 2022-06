Politie verricht 10 aanhoudingen na boerenprotesten in Oost-Nederland

Openlijke geweldpleging tegen agenten

'De tien aanhoudingen zijn onder meer verricht voor openlijke geweldpleging, onder meer tegen agenten, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag. Ook zijn er verschillende bekeuringen geschreven voor het rijden op de snelweg met een tractor', aldus de politie.

Grenzen overschreden

Op een aantal plekken zijn we goed met boeren in gesprek en zien we dat boeren op een vreedzame manier gebruik maken van het recht op demonstratie. Echter, dat is niet overal het geval. Politiechef Janny Knol: ‘’Het is onacceptabel hoe op sommige plaatsen in onze eenheid politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven. In sommige situaties voelden collega’s zich zelfs genoodzaakt om op de noodknop te drukken. We respecteren dat boeren willen demonstreren, dat is een grondrecht. Maar zodra er grenzen worden overschreden, treden we op. We zijn dan ook een groot opsporingsonderzoek gestart en hebben al herkenbaar beeldmateriaal. Dus als je gisteravond niet bent aangehouden, betekent dat niet dat je hiermee wegkomt. Ook zullen we de schade verhalen die aan politievoertuigen is aangericht.”

Kootwijkerbroek en Stroe

In de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe werden politiebusjes belaagd en zijn agenten in het nauw gedreven. Op de A1 bij Stroe werd de snelweg langdurig geblokkeerd. Door tractoren zijn politievoertuigen klemgereden en van enkele politiemotoren zijn banden lek gestoken.

Brandstichtingen

Op sommige plaatsen, zoals de A50, moest het verkeer korte tijd worden gestremd vanwege bijvoorbeeld brandstichtingen. Op het politiebureau van Zwolle kwamen boeren verhaal halen. Er werd geëist om een aangehouden jongen vrij te laten en inbeslaggenomen landbouwvoertuigen terug te geven.

Straat bij woning minister door tractoren afgesloten

Bij de woning van de minister voor Natuur en Stikstof werd met landbouwvoertuigen de straat afgesloten. Daar braken boeren door de politieafzetting waarbij er zelfs over een politieauto heen gereden werd. Ook werden strobalen in brand gestoken.