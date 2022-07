Horloge-importeur pleegt belastingfraude voor meer dan 3,5 ton

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân belastingfraude en valsheid in geschrifte. De verdachte voerde in de periode 2019-2020 exclusieve horloges in uit het buitenland in de Europese Unie (EU) zonder hierover belasting te betalen. Ook gebruikte hij in dat kader opzettelijk valse inkoopverklaringen die hij aan een bank voorlegde. Vandaag eiste het OM voor de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, uiteindelijk een werkstraf van 240 uur en 9 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk tegen de verdachte.

Luxe horloges

De Douane kwam de verdachte in het najaar van 2020 op het spoor toen zij een zending van 40 Rolex-horloges onderschepten tijdens een controle. De horloges, met een totale waarde van bijna een half miljoen euro, waren onderweg naar het adres van het bedrijf in Urk waar de verdachte werkt. Uit nader onderzoek door de FIOD bleek dat de man deze horloges invoerde vanuit de VS, Canada en Hong Kong voor een veel te lage douanewaarde en zonder hierover invoer-btw te betalen. De verdachte deed het voorkomen alsof hij de horloges binnen de EU kocht met toepassing van de zogenoemde margeregeling, terwijl hij in werkelijkheid horloges importeerde van buiten de EU.

Strafeis

“De verdachte wist hoe laat het was en welk risico er gloorde aan de horizon; in een WhatsApp-bericht heeft hij het over een mogelijke boete. Maar het stadium van boetes is hier ruimschoots gepasseerd want daarvoor is alleen al het financiële belang van deze zaak te groot. In totaal heeft de verdachte voor een waarde van ruim € 1,7 miljoen aan horloges ingevoerd waarover ten onrechte geen 21% omzetbelasting is aangegeven en betaald. Het belastingnadeel is berekend op € 373.000. Dat is een hoop belastinggeld dat de samenleving is misgelopen,” aldus de officier van justitie. En de fraude resulteert ook in concurrentievervalsing ten opzichte van eerlijke horlogehandelaren die wel netjes belasting betalen.” Het OM eiste in eerste instantie een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Maar tijdens zijn laatste woord kwam de verdachte, die aanvankelijk slechts deels openheid van zaken had gegeven, met een nagenoeg volledige bekentenis. Vanwege die veranderde proceshouding paste het OM de strafeis in het voordeel van verdachte aan. Ook omdat naast de straf tevens verbeurdverklaring is geëist van een grote hoeveelheid horloges die bij verdachte in beslag zijn genomen en die een waarde vertegenwoordigen van ongeveer € 80.000,-.



De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.