F-35’s nu ook op Vliegbasis Volkel gestationeerd

Nu totaal 25 toestellen

De luchtmacht beschikt inmiddels over 25 van deze jachtvliegtuigen. Hiervan staan er 14 op Vliegbasis Leeuwarden. De andere 7 staan voor het opleiden en trainen van vliegers in de Verenigde Staten.

Dit jaar nog eens 6 toestellen erbij

Volgens de huidige planning kan Defensie nog dit jaar de volgende 6 F-35’s tegemoet zien. Ook deze toestellen krijgen Volkel als thuisbasis.

Straks totaal 52 toestellen

Nederland beschikt over een paar jaar over totaal 52 F-35’s. Vorige week maakte staatssecretaris Christophe van der Maat bekend 6 extra toestellen te willen bestellen. Defensie hoopt dat die in 2025 worden geleverd. De F-35 volgt de F-16 op, die langzaam uit de inventaris verdwijnt. Naar verwachting is de laatste vlucht met dit toestel in 2024.