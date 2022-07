Ex-politieagent aangehouden voor witwassen van meer dan 4 miljoen euro

De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een jaar tijd 4.2 miljoen euro verplaatst. Hij zit vast voor verhoor', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Al meer dan 4 miljoen euro verplaatst

De politie kwam de man op het spoor door ontsleutelde cryptocommunicatie data. 'Hieruit bleek dat de 32-jarige man uit Landsmeer grote hoeveelheden crimineel geld vervoerde. Aan de hand van teruggekeken telefoonverkeer, kan voorzichtig worden berekend dat de man al meer dan 4 miljoen euro heeft verplaatst', aldus de politie. Uit het telefoonverkeer bleek ook dat de man betrokken is bij de handel in drugs.

Invallen

Dinsdagochtend vielen rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de FIOD twee woningen binnen in Landsmeer. Ze hielden de man direct aan en sloten hem in voor verhoor. De voorgeleiding zal vandaag plaatsvinden bij de rechter-commissaris in Rotterdam. De aangehouden verdachte heeft ooit de opleiding tot politieagent gevolgd, maar werd ontslagen voor het schenden van zijn ambtsgeheim.

Cash, diamanten, dure auto's

Bij de doorzoekingen werd bijna 30.000 euro aan contant geld aangetroffen, enkele diamanten en ongeveer 122.000 euro aan cryptovaluta. Ook werden twee dure auto’s in beslaggenomen, een Mercedes AMG en een Audi A3.