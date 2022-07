Fietser zwaargewond na val

Hulpdiensten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 02:30 uur gealarmeerd voor een eenzijdig verkeersongeval op de Einsteinstraat in Boxtel. Een passerende fietsster fietste even daarvoor door de straat en trof daar een gevallen fietser aan, de passant alarmeerde de hulpdiensten.

De man, rond de 60 jaar oud, was met zijn fiets ten val gekomen en buitenbewustzijn geraakt ook had de man een fikse hoofdwond. Ambulance, politie en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse voor het incident. De traumahelikopter landde een stukje verderop. De trauma-arts en verpleegkundige zijn kort in de ambulance geweest om het slachtoffer na te kijken, maar al snel vertrokken zij weer. De fietser is met spoed per ambulance naar het ETZ in Tilburg vervoerd.