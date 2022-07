Beroemdste privéclub van Nederland gaat haar deuren sluiten om tekort aan vrouwen

De eigenaren van Club Diana zien er na 44 jaar seksbusiness in Zundert geen brood meer in, zo maken zij bekend aan BN DeStem. Klanten zijn er genoeg, maar legaal is er geen geld meer te verdienen in de seksbranche omdat vrouwen er niet meer willen werken, zegt Ruud Siemons, een van de eigenaren van Club Diana.

Het ontbreekt volgens Siemons aan vrouwen die nog belasting willen betalen. Alles duikt volgens hem de illegaliteit in "omdat dat meer opbrengt of omdat je daar zonder paspoort kunt werken".

Over twee weken sluit Club Diana definitief haar deuren.