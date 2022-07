Dreigende hongersnood in de grotere Hoorn van Afrika

De WHO breidt haar activiteiten in Oost-Afrika uit nu de regio te maken heeft met acute voedselonzekerheid als gevolg van conflicten, extreme weersomstandigheden – waaronder de ergste droogte in 40 jaar – als gevolg van klimaatverandering, stijgende internationale voedsel- en brandstofprijzen en de impact van de pandemie.

Meer dan 80 miljoen mensen in de Oost-Afrikaanse regio hebben voedselonzekerheid en nemen hun toevlucht tot wanhopige maatregelen om zichzelf en hun gezinnen te voeden. Acute ondervoeding is hoog, vooral onder kinderen.

Naarmate de ondervoeding toeneemt, nemen de gezondheidsbehoeften in de regio toe, vooral onder kinderen, en wordt schoon water schaars. Naarmate mensen hun huizen verlaten op zoek naar voedsel, hebben ze geen toegang meer tot gezondheidsdiensten en lopen ze meer risico op uitbraken van ziekten.

"De kosten van niets doen zijn hoog", zegt dr. Ibrahima Socé Fall, adjunct-directeur-generaal voor noodhulp van de WHO. “Hoewel de duidelijke prioriteit is om te voorkomen dat mensen verhongeren, moeten we tegelijkertijd onze gezondheidsrespons versterken om ziekten te voorkomen en levens te redden. Zelfs één leven dat verloren is gegaan door een ziekte die door vaccinatie kan worden voorkomen, diarree of medische complicaties door ondervoeding in de wereld van vandaag, is één leven te veel."

Dr. Fall sprak in Nairobi, waar de WHO een tweedaagse bijeenkomst belegde [26-27 juni 2022] om haar reactie te plannen in de zeven landen die getroffen zijn door de gezondheidsnoodsituatie - Djibouti, Ethiopië, Kenia, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda - en coördineren met andere VN-agentschappen en partners.

De noodhulp van de WHO is erop gericht ervoor te zorgen dat getroffen bevolkingsgroepen toegang hebben tot essentiële gezondheidsdiensten, zieke kinderen met ernstige ondervoeding te behandelen en uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

De WHO zet een hub op in Nairobi, van waaruit het de respons coördineert en de levering van levensreddende medische benodigdheden organiseert waar ze het meest nodig zijn. Deze voorraden omvatten medicijnen, vaccins, evenals de medicijnen en apparatuur die nodig zijn om kinderen die ernstig ondervoed zijn te behandelen. Naast het leveren van deze essentiële voorraden, werkt de WHO samen met ministeries van Volksgezondheid in de getroffen landen om robuuste ziektebewakingssystemen op te zetten om ziekte-uitbraken snel te kunnen detecteren en erop te reageren.