Melding steekpartij Duinweg Schijndel blijkt vechtpartij

De hulpdiensten werden zaterdagochtend rond 05.50 uur gealarmeerd voor een steekpartij aan de Duinweg in Schijndel. Naast meerdere politie-eenheden was ook een ambulance ter plaatse.

Arbeidsmigranten

De politie laat inmiddels weten dat van een steekpartij geen sprake was maar dat het ging om een vechtpartij. Hoe ernstig de opgelopen verwondingen zijn, en of er personen zijn aangehouden is niet bekend. Het incident vond plaats in of nabij een woning waar arbeidsmigranten gehuisvest zitten.