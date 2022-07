EOD verwijdert handgranaat van winkelpand in Den Bosch

Aan de Hildebrandstraat in Den Bosch is zaterdag na een melding een mogelijk explosief gevonden voor een winkelpand. 'Wij kregen een melding van schade aan het pand en zijn vervolgens gaan kijken. Daarbij troffen collega's het mogelijke explosief aan', zo meldt de politie.

EOD ingeschakeld

De politie heeft direct de omgeving veiliggesteld en acht omliggende panden ontruimd en afzetting gemaakt. Na de eerste beoordeling door een specialist van de politie, is besloten de EOD te laten komen. Uit voorzorg zijn ook andere hulpdiensten ter plaatse.

Handgranaat

De EOD heeft na inspectie het explosief van de voordeur van het pand verwijderd en veilig gesteld. Inmiddels is duidelijk dat het om een handgranaat gaat. De politie heeft samen met de EOD onderzoek gedaan om te kijken of de situatie weer veilig was. Eén zijde van de Hildebrandstraat werd vervolgens vrij gegeven. Dat betekent dat er vier panden weer bereikbaar zijn.

Technisch sporenonderzoek

De zijde van het winkelpand waar het explosief is gevonden bleef nog even afgesloten. Dit had te maken met het technisch sporenonderzoek van de politie.