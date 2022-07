Brandweer controleert landbouwvoertuig na brandmelding in Gemert

De brandweer werd zaterdagochtend rond 11.35 uur gealarmeerd voor een brandend landbouwvoertuig aan de Zuid-Om in Gemert. Echter was van brand geen sprake, het landbouwvoertuig stond nabij een tankstation.

Lekkend oliefilter

Brandweerlieden controleerden het voertuig maar de rookontwikkeling bleek afkomstig van een filter. Brandweerlieden hebben de gelekte olie nog afgedekt met absorptiematerialen. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse. Omdat de bestuurder zijn voertuig naast de weg had stilgezet had het overige verkeer geen hinder van dit incident.