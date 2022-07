Dode en twee gewonden bij schietpartij binnenstad Groningen

In de binnenstad van Groningen zijn zaterdagavond drie personen gewond geraakt bij een schietpartij. Dit meldt de politie. Een 50-jarig slachtoffer dat gewond raakte overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verdachte aangehouden

Even voor 20.00 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in de Haddingestraat in de stad Groningen. Een 50-jarige man uit Leeuwarden is overleden als gevolg van het schietincident dat plaatsvond in de Haddingestraat in het centrum van Groningen. Twee andere mannen van 47 en 58 jaar uit Leeuwarden raakten bij dit incident gewond. De politie heeft een 24-jarige man uit Groningen aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

Slachtoffer (50) overleden

De politie kreeg zaterdagavond rond 19:55 uur een melding van het schietincident in de Haddingestraat. In deze straat werd de 50-jarige man uit Leeuwarden met ernstige verwondingen aangetroffen. Onder andere de traumahelikopter van het MMT kwam ter plaatse voor de hulpverlening. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daar is hij uiteindelijk overleden als gevolg van zijn verwondingen. Het 47-jarige slachtoffer is ook voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De drie mannen zijn gewond geraakt als gevolg van het schietincident.

Aanhouding

De politie heeft ongeveer een kwartier na het incident in de Boteringestraat een 24-jarige man uit Groningen aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Hij zit vast en hij zal worden verhoord over het schietincident. De verdachte zit in beperkingen en dat houdt in dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat.

Conflict

De politie gaat er op dit moment vanuit dat er een conflict is voorafgegaan aan het schietincident. Hierbij waren in ieder geval de slachtoffers en de uiteindelijke verdachte betrokken. Uit onderzoek moet nog blijken wat de reden was voor dit conflict. De politie spreekt met zoveel mogelijk getuigen. Op de plaats van het schietincident is forensisch onderzoek gedaan. Daarnast wordt gekeken of er camerabeelden uit de omgeving kunnen worden veiliggesteld.