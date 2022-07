'Blauw, wit en rood, Nederland in Nood', demonstratie op viaduct snelweg A2 bij Best

Op het viaduct over de snelweg A2 aan de Ringweg in Best staan zondagavond enkele tientallen mensen te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de regering.

Blauw, wit en rood

Hiermee laten ze zien dat ze trots zijn op de Nederlandse boer. Ze hebben spandoeken bij zich en zwaaien met vlaggen in de kleuren blauw, wit en rood, wat kenmerkt dat Nederland in nood is. 'Blauw, wit en rood, Nederland in Nood', dat is het statement dat wordt afgegeven

Nieuwe actie

Dit weekend hingen de omgekeerde Nederlandse vlaggen op tal van plekken in het land. Het is een nieuwe actie vanuit de agrarische sector om het ongenoegen te uiten tegen de het stikstofbeleid van de Nederlandse regering.

'Spontane actie'

Het is een spontane actie, maar men geeft aan dat ze proberen vaker te gaan demonstreren in de omgeving. Men krijgt veel bijval van de passerende weggebruikers op de snelweg, die massaal toeterend en zwaaiend voorbij komen. Ook passerende fietsers stoppen nabij de demonstranten om hun standpunten aan te horen.