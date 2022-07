Strafzaak Peter R. de Vries tot na de zomer 2022 uitgesteld

'OM: nieuwe stukken werpen geen nieuw licht op de zaken'

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) had gelegen, kon de rechtbank op donderdag 14 juli volgens planning uitspraak doen in de stafzaak. De nieuwe stukken werpen volgens het OM geen nieuw licht op de zaken van de vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries tegen wie op 7 juni van dit jaar levenslang is geëist.

Kluisverklaring

Het OM in Amsterdam ontving die nieuwe stukken zelf op 5 juli 2022 van het parket in Den Haag. Dat kon niet eerder omdat de verklaringen van een nieuwe getuige die onderdeel uitmaken van die verstrekte stukken, de status van kluisverklaringen had. Die konden pas worden vrijgegeven nadat de getuige en het OM in Den Haag een overeenstemming hadden bereikt over getuigenbeschermingsmaatregelen. Het Amsterdamse OM was niet bij de afspraak betrokken.

OM: 'geen ander onderzoek nodig'

Het OM in Amsterdam heeft de stukken verstrekt aan de rechtbank en de verdediging zodat de rechtbank zelf in staat zou zijn er een oordeel over te vormen. En de verdediging er een standpunt over kan innemen. Wat het OM betreft is er geen ander onderzoek nodig, omdat de verklaringen aansluiten op wat naar voren is gekomen uit het dossier. De rechtbank besloot na de zomer een regiezitting te houden waar de verdediging onderzoekswensen kan indienen.