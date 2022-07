Aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt naar 970, waarvan 44 op de IC

Op dit moment liggen er in Nederland totaal 970 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 124 meer dan de vorige werkdag', zo meldt het LCPS maandag.

44 COVID-patiënten op de IC

'Daarvan liggen er 44 op de IC. Dat zijn er 9 meer dan de vorige werkdag. Van de COVID-patiënten liggen er 926 in de kliniek, 115 meer dan de vorige werkdag', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 150 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 32 meer dan de vorige werkdag. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 6 opgenomen op de IC, 3 meer dan de vorige werkdag en 144 in de kliniek, 29 meer dan de vorige werkdag. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week stabiel gebleven voor de kliniek en de IC.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 51 afgenomen naar 655 patiënten. Op de IC liggen nu 44 COVID-patiënten, 9 meer dan de vorige werkdag. Op de IC liggen 611 non-COVID-patiënten, 60 minder dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 1.046 afgenomen naar 12.565 bedden. In de kliniek liggen nu 926 COVID-patiënten, 115 meer dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.