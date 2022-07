Politie treft in Haagse woning productielijn aan voor maken valse eurobiljetten

Woensdagochtend deed de regionale recherche van de politie, in een strafrechtelijk onderzoek naar de productie van vals geld, een instap in een woning in Den Haag. 'Een 31-jarige man uit Den Haag werd aangehouden', zo meldt de politie woensdag.